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Туризм29 мая 2021 13:21

Житель Екатеринбурга потратил президентский грант на лагерь для взрослых

Он заработает на старом заводе в Сысерти в июне
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Проект был впервые запущен в прошлом году. Фото: группа "Лето на заводе" в ВК

Проект был впервые запущен в прошлом году. Фото: группа "Лето на заводе" в ВК

В июне на старом сысертском заводе под Екатеринбургом заработает лагерь для взрослых, который создал на деньги президентского гранта бывший уральский ресторатор Ян Кожан. Проект называется «Лето на заводе».

Каждый участник проекта заранее получит памятку со списком вещей, который нужно будет привезти с собой на смену. На смене участников проекта поделят на группы, которые будут работать в разных цехах по направлениям: дизайн, поделки своими руками, перфоманс, арт-резиденции, контент и экскурсионный.

- Мы не берем деньги за участие, а вводим невозвратный депозит, который подтверждает готовность приехать, — написано на сайте организаторов.

К группам участников приставят опытных наставников из числа краеведов, арт-директоров и дизайнеров. Первый заезд планируется с 10 по 20 июня, второй – с 23 июня по 2 июля.

Туризм: Активный отдых