Пожар на крупном заводе в Екатеринбурге локализован

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге на Турбинном заводе, расположенном по улице Фронтовых бригад, огнеборцы локализовали пожар на площади 450 квадратных метрах. Из-аз сильного огня здесь рухнули металлические конструкции ангара.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Тушение пожара осложняется плотной дымовой завесой и угрозой взрыв горюче-смазочных материалов, которые хранятся в бочках в ангаре и рядом с ним.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

- Тушение пожара продолжается, принимаются все меры для ликвидации открытого горения, - рассказывают в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Напомним, что сообщение о сильном пожаре на Эльмаше поступило в МЧС в 12:04 по местному времени. Здесь загорелся мусор. На место оперативно прибыли 54 человека личного состава и 16 единиц пожарной техники.