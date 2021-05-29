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На здоровье29 мая 2021 9:59

В ТЦ «Мега» в субботу проверяют здоровье горожан

Прием ведется до 19 часов
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Нескольких специалистов можно пройти в одном месте

Нескольких специалистов можно пройти в одном месте

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском СТЦ «Мега» в субботу, 29 мая, до 19 часов горожане могут пройти медицинских специалистов и проверить свое здоровье.

В выходной в торговом центре ведут прием специалисты Городской больницы №3 Екатеринбурга, Городского центра медпрофилактики, Свердловского областного онкодиспансера, Свердловского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом, Противотуберкулезного диспансера, Стоматологической поликлиники №12.

Горожане при наличии паспорта, полиса ОМС и СНИЛСа могут посетить терапевта, маммолога, дерматолога и офтальмолога, а также пройти обследования: флюорографию, маммографию, профосмотр полости рта, тестирование на ВИЧ. Здесь же можно сдать кровь на сахар и холестерин, измерить индекс массы тела и давление.