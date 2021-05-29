Свердловский губернатор рассказал, как повысят качество питьевой воды в Нижнем Тагиле

Черноисточинское водохранилище почистят от донных отложений. Фото: читатель "КП"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, как власти намерены повысить качество питьевой воды в Нижнем Тагиле. Для этого в ближайшие два года будет почищено дно Черноисточинского водохранилища. Со дна водохранилища будет поднято 500 тысяч кубометров отложений.

- Власти Свердловской области в течение двух лет проведут очистку дна Черноисточинского водохранилища, которое является источником воды для промышленных предприятий и населения Нижнего Тагила, - рассказывает на своей странице в Instagram Евгений Куйвашев. - Это масштабный проект: всего рабочие пройдут 84 га водохранилища. По предварительным оценкам, будет поднято порядка 500 тысяч кубометров донных отложений.

Жители поселка Черноисточинск, который расположен в 13 километрах от Нижнего Тагила, вот уже несколько лет жалуются на плохое качество воды и гибель рыбы в водоеме.

На очистку водохранилища из федерального бюджета по проекту «Экология» выделено больше 400 миллионов рублей. По этому же проекту в ближайшие три годы будет очищено дно озера Шарташ.

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