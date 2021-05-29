Жительница Екатеринбурга «подарила» лжетрейдерам больше 6 миллионов рублей

Женщина добровольно отдала мошенникам больше 6 миллионов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Екатеринбурга за помощью обратилась 48-летняя горожанка, которая пожаловалась на кражу 6,3 миллиона рублей, которые принадлежали ей.

Женщина рассказала, что недавно ей позвонил неизвестный мужчина. Молодой человек представился менеджером торгового отдела крупного банка и предложил горожанке вложить средства в торговлю ценными бумагами, чтобы получить большой доход.

Женщина согласилась и открыла на платформе, которую назвал «брокер», счет, после чего перевела туда 300 тысяч рублей, после чего взяла кредит в 1,8 миллиона рублей, которые также положила на счет.

Вскоре екатеринбурженке позвонили и сообщили, что акции, купленные ею, торгуются успешно, поэтому ее доход увеличился в четыре раза. Тогда обрадованная женщина решила вывести общую сумму в 54 тысячи долларов.

В этот момент с деньгами начались проблемы. Сначала горожанке сообщили, что сумму нужно застраховать, для чего требуются 9 тысяч долларов. Женщина взяла еще один кредит и заняла деньги у знакомых, после чего внесла сумму.

После этого «менеджер интернет-платформы» сообщил ей, что операция была проведена некорректно, поэтому ее нужно повторить, что и было сделано. После этого «менеджер» под разными предлогами выманил у гражданки еще несколько тысяч долларов. Общая сумма, которую доверчивая гражданка передала мошенникам, составила 6,3 миллиона рублей.

В итоге женщина заложила квартиру, заняла огромные деньги у знакомых и кредитных организаций, но деньги вывести так и не смогла. После этого она наконец-то поняла, что нужно обратиться в полицию.

- По факту хищения средств потерпевшей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 статьи 159 УК Российской Федерации «Мошенничество в особо крупном размере». Правоохранители проводят необходимые следственно-оперативные мероприятия, устанавливая детали мошеннических действий, - рассказывают в отделении по связям по СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу.