Дно озера Шарташ под Екатеринбургом начнут очищать в 2022 году

В правительстве региона составляют проектную документацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Озеро Шарташ в пригороде Екатеринбурга очистят от донных отложений. Планируется, что работы начнутся уже в 2022-2023 годах. В правительстве региона составляют проектную документацию. По словам главы региона Евгения Куйвашева, вопрос тесно связан с финансированием, поскольку на эти цели необходимо потратить немалые деньги.

- На очистку Черноисточинского пруда, из которого поступает питьевая вода для жителей Нижнего Тагила, выделено большее 400 миллионов из федерального бюджета, - заявляет губернатор Свердловской области.

Со дна пруда в Нижнем Тагиле поднимут порядка 500 тысяч кубометров мусора. По национальному проекту «Экология» разработан план, согласно которому до 2025 года в области «оправят на реабилитацию» 7 водохранилищ и 6 участков русел рек.