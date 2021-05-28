Евгений Куйвашев объяснил, почему строительством трамвайной ветки в Верхнюю Пышму займутся москвичи

Губернатор Свердловской области рассказал, почему трамвайную ветку из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму отдадут инвесторам из Москвы. Объем вложений в проект составит 1,9 миллиарда рублей. Глава региона заверил, что сам выступает за то, что в реализации различных проектов участвовали уральские предприятия.

- Существуют конкурсные процедуры. Заявку на инвестирование проекта могла подать любая российская или иностранная фирма, отвечающая требованиям закона о концессионных соглашениях, - отметил Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Напомним, концессионное соглашение с компанией «Трансмашхолдинг» было подписано 20 мая. По этому соглашению предусмотрено проектирование и строительство современного высокотехнологичного депо в Верхней Пышме.

Также будет приобретено 11 односекционных низкопольных трамваев. Время пути между Екатеринбургом и Верхней Пышмой на трамвае составит 20-30 минут.