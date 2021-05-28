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Общество28 мая 2021 18:24

В Екатеринбурге появятся специальные зоны, где нельзя парковать самокаты

Вопросом займется городская администрация
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Жителей Екатеринбурга не устраивает, что нерадивые пользователи бросают самокаты в неположенных местах

Жителей Екатеринбурга не устраивает, что нерадивые пользователи бросают самокаты в неположенных местах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге создадут специальные зоны, в которых нельзя припарковать самокат. Вопросом займется городская администрация после многочисленных жалоб горожан, жителей уральской столицы не устраивает, что нерадивые пользователи бросают двухколесных коней в неположенных местах и затрудняют движение автомобилистов и пешеходов.

- Сервисы определяют, что парковать самокат нельзя на проезжей части, узких тротуарах, газонах, около станций метро и остановок, - отмечают в пресс-службе Екатеринбурга.

Накануне стало известно, что у самокатов сервиса Whoosh будет автоматически снижаться скорость до 15 километров в час в некоторых районах городах. Это необходимо, чтобы обеспечить комфортное и безопасное использование шеринга.