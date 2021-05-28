Перед началом летних каникул СвЖД напоминает детям и подросткам о правилах безопасного поведения в зоне движения поездов

Фото: предоставлено СвЖД

Перед началом летних каникул сотрудники Свердловской магистрали по традиции напоминают детям и подросткам о правилах безопасного поведения на объектах железной дороги. Информационно-разъяснительная работа в рамках месячника «Дорога железная – не для игры!» направлена на предотвращение ситуаций, в которых несовершеннолетние могут пострадать (получить травмы) в зоне движения поездов.

Весь май железнодорожники проводят в школах тематические уроки. Ребятам рассказывают, что чаще всего к травматизму приводят такие нарушения, как переход путей в неположенном месте или перед близко идущим поездом, хождение по путям и катание на подножках и автосцепках вагонов. Объясняют, что при нахождении на объектах магистрали не рекомендуется отвлекаться на гаджеты и слушать музыку в наушниках, так как из-за этого можно не услышать сигналов приближающегося поезда. Чтобы летом дети не забыли об этих правилах, им вручают памятки и тематические сувениры.

Фото: предоставлено СвЖД

Для предотвращения нарушений правил безопасности работники СвЖД совместно с транспортной полицией проводят рейды на участках с интенсивным движением поездов (в черте населенных пунктов, где чаще всего происходят трагические случаи). Во время таких рейдов подросткам-нарушителям объясняют, почему их действия связаны с риском для жизни.

Детям младшего возраста правила разъясняют в более понятной для них игровой форме. Для этого железнодорожники привлекли юных актеров из клуба по месту жительства «Солидарность» Железнодорожного района Екатеринбурга. Ребята подготовили театрализованное представление «Железнодорожная страна» о том, как правильно вести себя в зоне движения поездов. Первыми зрителями стали воспитанники дошкольных учреждений и детских домов в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. С началом нового учебного года тематический спектакль-урок будут показывать ученикам младших классов.

Фото: предоставлено СвЖД

Вопрос профилактики детского травматизма в зоне движения поездов находится на постоянном контроле железнодорожников. СвЖД обращается к родителям с просьбой напомнить детям и подросткам о правилах поведения на железной дороге, а также самим неукоснительно соблюдать эти правила.