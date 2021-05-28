Тагильчанка распечатала объявления на документах УВЗ и расклеила их по городу

Фото: TagilCity.ru

В Нижнем Тагиле местная жительница расклеила на улицах объявления, на листах, с обратной стороны которых были напечатаны документы с личными данными сотрудников «Уралвагонзавода».

Содержание объявлений указывало на то, что их автор работает в агентстве недвижимости «Юриэлт». В самой компании говорят, что девушка проходит у них стажировку. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

На УВЗ заявили, что тагильчанка, расклеившая объявления на документах предприятия, никогда у них не работала.

Фото: TagilCity.ru

- Судя по фотографиям, речь идет о заверенной копии трудовой книжки и оригинале справки формы 2 НДФЛ. Данные документы готовятся всегда индивидуально, строго по запросу конкретного сотрудника и передаются ему лично в руки. Получатели распоряжаются данными документами по собственному усмотрению, направляют по месту требования, в том числе в риэлторские компании, - рассказывают в пресс-службе предприятия.

В АН говорят, что не знают, как их стажерка могла допустить такую оплошность, а сама риэлтор Анжелика Толстикова отказалась давать комментарии по этой ситуации.

Отметим, что листовки обнаружили 23 мая дачники. На обратной стороне объявлений были напечатаны данные о доходах сотрудников УВЗ, налоговых выплатах персонала, стояли печати организации, а также подписи сотрудников предприятия.