В Екатеринбурге действует уже 16 выездных пунктов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге открылось рекордное число пунктов вакцинации от COVID-19. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

- В Екатеринбурге действует уже 16 выездных пунктов, где можно поставить прививку. На этой неделе к кампании по привлечению внимания населения к вакцинопрофилактике присоединился Екатеринбургский государственный цирк, - рассказали в оперативном штабе.

График работы выездных пунктов, где можно поставить первый компонент вакцины против COVID-19 с 29 мая по 5 июня. Фото: региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом

В опертштабе уточнили, что за два дня в цирке прививки от COVID-19 поставили более 260 человек, а всего с момента начала прививочной кампании на площадках ТЦ вакцину получили 18981 человек. Кроме того, в других городах Свердловской области было привито 3757 уральцев.