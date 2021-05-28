Дополнительные поезда к Черноморскому побережью назначены на СвЖД на летний период

Фото: предоставлено СвЖД

Для удовлетворения растущего спроса на поездки в летний период на Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда в направлении Черноморского побережья.

Фото: предоставлено СвЖД

Составы будут курсировать из Екатеринбурга, Перми и Тюмени до Анапы, Имеретинского Курорта и обратно по датам, на которые был зафиксирован пик спроса на железнодорожные билеты по данным направлениям:

- №590/589 Екатеринбург – Имеретинский Курорт – Челябинск, отправление из Екатеринбурга 1 июня; из Имеретинского Курорта – 4 июня.

- №590/589 Челябинск – Имеретинский Курорт – Екатеринбург, отправление из Челябинска 7 июня; из Имеретинского Курорта – 10 июня.

- №590/589 Екатеринбург – Имеретинский Курорт, отправление из Екатеринбурга 14 июня; из Имеретинского Курорта – 17 июня.

- №595/592 Тюмень – Анапа – Пермь, отправление из Тюмени 1 июня и 16 августа; из Анапы – 4 июня и 19 августа.

- №596/595 Екатеринбург – Анапа – Тюмень, отправление из Екатеринбурга 3 июня, 3 и 27 июля, 20, 28 августа; из Анапы – 6 июня, 6 и 30 июля, 23 и 31 августа.

- №595/596 Тюмень – Анапа, отправление из Тюмени 10, 28 июня и 22 июля; из Анапы – 13 июня.

- №591/596 Пермь – Анапа – Тюмень, отправление из Перми 7 июня, 4 и 28 июля; из Анапы – 10 июня, 7 и 31 июля.

- №595/596 Екатеринбург – Анапа, отправление из Екатеринбурга 27 июня и 21 июля; из Анапы – 30 июня и 24 июля.

- №595/596 Тюмень – Анапа – Екатеринбург, отправление из Тюмени 14 августа; из Анапы – 17 августа.

- №591/596 Пермь – Анапа – Екатеринбург, отправление из Перми 22 августа; из Анапы – 25 августа.

- №597/598 Анапа – Пермь, отправление из Анапы 1 и 25 июля.

Напомним, ранее на СвЖД были назначены поезда, которые традиционно в летний сезон курсируют в сообщении с городами Черноморского побережья. Это скорые поезда из Екатеринбурга до Анапы и Имеретинского Курорта, а также поезд Приобье – Новороссийск. Составы будут курсировать с конца мая до середины сентября.

Кроме того, по просьбам пассажиров назначен дополнительный поезд №542/541 Екатеринбург – Нижневартовск. Отправление из Екатеринбурга 29 мая, 2, 6, 10, 14 июня; из Нижневартовска – 31 мая, 4, 8, 12, 16 июня.

Уточнить расписание и приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах. Продажа открывается за 90 суток.

В поездах дальнего следования холдинга «РЖД» принимаются необходимые противоэпидемические меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов между рейсами и в пути следования. Всем сотрудникам, которые взаимодействуют с пассажирами, перед началом рабочего дня измеряют температуру. Они обеспечиваются средствами индивидуальной защиты и кожными антисептиками.

Холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. При необходимости их можно приобрести в вагоне у поездной бригады или на вокзале.