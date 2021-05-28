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Общество28 мая 2021 12:45

В Екатеринбурге в двух вузах и колледже установили контейнеры для сортировки мусора

Всего на территории, которую обслуживает ЕМУП «Спецавтобаза», к раздельному сбору отходов присоединились 10 учебных заведений
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Всего на территории, которую обслуживает ЕМУП «Спецавтобаза», к раздельному сбору отходов присоединились 10 учебных заведений

Всего на территории, которую обслуживает ЕМУП «Спецавтобаза», к раздельному сбору отходов присоединились 10 учебных заведений

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уральском институте управления – филиале РАНХГиС, Уральском государственном горном университете и Уральском государственном колледже имени И.И. Ползунова установили контейнеры для сортировки мусора. Всего по данным регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ЕМУП «Спецавтобаза», в раздельном сборе задействовано около 2,5 тысячи студентов и сотрудников учебных заведений.

- Процесс оказался не таким сложным, как представлялось вначале. На контейнеры нанесены наклейки с указанием типов отходов - все просто и понятно. В основном на сортировку мы отдаем бумагу и пластик, - рассказывает начальник административно-хозяйственного отдела института Николай Молчанов. - Считаем это важным для экологии и перспективным для отрасли потребления в целом.

Всего на территории Восточной части Свердловской области, которую обслуживает ЕМУП «Спецавтобаза», к раздельному сбору отходов присоединились 10 учебных заведений. Кроме вузов и колледжа, мусор разделяют в детских садах и школах Арамили и Сысерти.