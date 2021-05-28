Из-за обрыва кабеля Нижний Тагил утром остался без интернета

Интернет-странички перестали грузиться на севере Свердловской области. Фото: Анастасия Осипова

В Нижнем Тагиле, а также ряде других городов на севере Свердловской области, минувшим утром жители столкнулись с проблемой – частично перестал работать Интернет, а вместе с ним и кабельное телевидение. Как оказалось, был поврежден магистральный волоконно-оптический кабель на трассе между Нижним Тагилом и Красноуральском.

- Утром, 28 мая была зафиксирована потеря трафика в Нижнем Тагиле и обнаружено линейное повреждение, - прокомментировали в пресс-службе Ростелеком-Урал. - На место повреждения была оперативно направлена усиленная бригада. Ремонтные работы провелись в кратчайшие сроки.

К настоящему моменту Интернет восстановлен, добавляют в Ростелекоме. Без Интернета по той же причине также утром оставались и клиенты УГМК-Телеком.

- 28 мая в 04.33 зафиксирован обрыв магистрального волоконно-оптического кабеля на участке Нижний Тагил - Красноуральск. Сложившаяся ситуация касается компанию УГМК-Телеком лишь косвенно, - уточнили в компании. - На текущий момент зафиксированы повреждения магистральных сетей связи в данном направлении не только у ООО «УГМК-Телеком», но и у других операторов связи. По данным систем мониторинга, резервные каналы связи отключились в 03:47, через 50 минут последовало отключение основных каналов связи. Аварийно-восстановительные группы операторов связи уже занимаются ремонтными работами. На текущий момент произведено восстановление услуг связи через дополнительно организованные резервные каналы связи.