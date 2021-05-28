МЧС Абхазии заявили, что продолжают поиски 64-летнего екатеринбуржца, пропавшего в горах

По словам близких Владимира Ульянова, он много лет увлекался горными походами. Фото: со страницы Владимира Ульянова в социальных сетях

МЧС Абхазии рассказали, как сейчас ведутся поиски пропавшего в горах екатеринбуржца Владимира Ульянова. В начале мая 64-летний мужчина с группой единомышленников отправился в поход по горам. Но 10 мая группа разделилась. Товарищи оставили Владимира одного в палатке дожидаться, когда они вернутся из радиального похода (ответвление от основного маршрута с возвращением к базовому лагерю, - Прим. Ред.). Однако из-за ухудшения погоды вернуться к нему товарищи не смогли. После этого МЧС Абхазии облетали на вертолете место, где должна была стоять палатка. Но обнаружить ее с воздуха не удалось. Тогда спасатели пешком дошли до этого места, но не обнаружили ни палатки, ни Владимира. 24 мая МЧС Абхазии объявили, что поисково-спасательная операция завершена. Впрочем, накануне они уточнили, что завершена лишь наземная часть поисков.

- МЧС Абхазии продолжает мониторить территорию в районе поиска, - сообщают в пресс-службе МЧС Абхазии. - При появлении благоприятных погодных условий производится облет района на вертолете МЧС Абхазии. О поисках Владимира Ульянова также оповещены местные охотники, часто бывающие в данном районе.

Поиски российского туриста ведутся с 12 мая.