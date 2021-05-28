В Екатеринбурге закрыли на ремонт роддом ГКБ №40

Открыть роддом планируют к пятнице, 11 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на две недели закрыли роддом ГКБ №40. За это время в медучреждении проведут плановый косметический ремонт и дезинфекцию.

- На время закрытия в приемном покое роддома прекращаются все консультации. Женщины для родоразрешения будут направляться в другие родильные дома города, - рассказали в ГКБ №40.

Ремонт и дезинфекция пройдет в том числе в трех отделениях, операционном зале, буфетах и помещении где проходит выписка. Рожениц на время закрытия будут направлять в Екатеринбургский перинатальный центр (ЕКПЦ), ГКБ № 14, ОДКБ и НИИ ОММ. Название укажут в направлении из женской консультации.

Открыть роддом планируют к пятнице, 11 июня. В этот же день возобновятся консультации для беременных и прием рожениц.