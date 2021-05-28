В Екатеринбурге бабушка с внуком пострадали в резко затормозившем троллейбусе

Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

В Екатеринбурге, возле дома на улице 40 лет Октября, 30 накануне вечером, 27 мая, бабушка с внуком пострадали в резко затормозившем троллейбусе. Кондуктор рассказала сотрудникам полиции, что женщина с ребенком зашли на остановке «Бульвар Культуры», малыш сел на свободное пассажирское сидение у окна, а бабушка осталась стоять рядом. Во время торможения четырехлетний мальчик ударился об переднее сидение.

- Троллейбусом 8 маршрута управлял 57-летний мужчина - водитель, имеющий стаж управления троллейбусом - 38 лет. Автоинспекторам он пояснил, что двигался со скоростью примерно 30 км/ч, впереди него в попутном направлении двигался автомобиль, который включил левый поворот и остановился. Чтобы избежать столкновения с автомобилем, он предпринял меры экстренного торможения, - рассказали в отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

Медики диагностировали у мальчика ушибы мягких тканей носа. Его 61-летнюю бабушку с травмами госпитализировали в 14 больницу.

Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает пассажирам о необходимости крепко держаться за поручни или за специальные подвески и передвигаться по салону только при полной остановке общественного транспорта.

- Вы не видите из салона, что происходит впереди, и не можете предугадать, когда водитель предпримет резкий маневр, - отметили в ГИБДД.

Водителям общественного транспорта в ГИБДД также напомнил о необходимости не допускать превышения установленного скоростного режима и резких торможений.