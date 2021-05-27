В 2021 году телефонные мошенники больше четырехсот раз обманули екатеринбуржцев

Чтобы более эффективно противостоять мошенникам, в полиции создали специализированную следственно-оперативную группу
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Екатеринбурге с начала 2021 года силовики зафиксировали 404 случая мошенничества с использованием средств мобильной связи. Тревожную статистику озвучил начальник городской полиции Игорь Озеров в ходе заседания общественного совета УМВД по Екатеринбургу.
- Только c начала 2021 года на обслуживаемой территории совершено 404 мошенничества с использованием средств мобильной связи 365 - с использованием сети Интернет, 233 - с использованием пластиковых карт, 83 - с использованием SIP-телефонии, - приводит пресс-группа УМВД по Екатеринбургу данные, озвученные полковником Озеровым.
Основными схемами, которыми пользуются преступники, по-прежнему остаются звонки «сотрудников службы безопасности банка». В этом случае жулики пугают жертв, сообщая о якобы имевшей место попытке несанкционированного доступа к счетам.
При этом на доверчивых клиентов банка оказывается мощное психологическое воздействие. Потерпевших уверяют, что если они не будут следовать инструкциям «сотрудников банка», то они лишатся всех сбережений.
- Одним из распространенных приемов обмана являются звонки с так называемых «подменных» номеров. Используя цифровые АТС, мошенники могут имитировать любые телефонные номера и представляться сотрудниками различных правоохранительных органов, - отмечают в полиции.
Порой жертвы не только расстаются со своими кровными, но и оформляют на себя кредиты, поддаваясь на уловки мошенников.
При этом в полиции отмечают, что большинство жертв из СМИ знают, что мошенники пользуются подобными приемами, но все равно идут на поводу у жуликов. Чтобы более эффективно противостоять мошенникам, в полиции создали специализированную следственно-оперативную группу. В УМВД считают одним из самых важных способов борьбы с бесконтактным мошенничеством - постоянное информирование населения о методах аферистов.