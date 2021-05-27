В Верхней Пышме полицейская машина с задержанным врезалась в дерево

В аварии машина получила механические повреждение, однако ее возможно восстановить Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме служебная машина полиции, которая перевозила задержанного попала в аварию. Отечественная Lada-2114 врезалась в дерево. В момент столкновения в автомобиле находились три человека. По предварительной версии, виновником происшествия стал полицейский за рулем ВАЗ.

- Происшествие, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Водитель служебного транспортного средства не обеспечил постоянный контроль и, не справившись с управлением, допустил столкновение с препятствием, - прокомментировал происшествие начальник пресс-службы регионального главка Валерий Горелых.

На место ДТП привлекали спасателей МЧС. В аварии машина получила механические повреждение, однако ее возможно восстановить. По факту инцидента территориальный ОВД проведет проверку.