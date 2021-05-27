В Уральском институте управления абитуриентов будут встречать с ковровой дорожкой

С 1 июня двери приемной комиссии Уральского института управления будут открыты семь дней в неделю. Фото: пресс-служба вуза

28 мая в 12.00 в Уральском институте управления - филиале РАНХиГС - открывается новое помещение приемной комиссии. Оно организовано в формате open space с возможностью входа напрямую с улицы. Абитуриенты смогут попасть в помещение приемной комиссии, пройдя через ковровую дорожку, прямо с тротуара улицы 8 марта. Внутри пришедших будет ждать громный холл, разделенный на деловую и ivent-зоны. Обе они предназначены для гостей – абитуриентов, их друзей, родных и близких.

Стоит заметить, что в прошлом году «приемки» всех вузов Екатеринбурга работали в дистанционном режиме. Сейчас - с ослаблением санитарных норм - появилась возможность личного общения с каждым выпускником школы.

- Хотя в прошлом году, несмотря на пандемию, мы провели одну из самых успешных приемных кампаний среди всех вузов города, мы очень хотим превзойти себя и существенно нарастить результаты, - говорит директор Уральского института управления Руслан Долженко.

Сам он организовал для себя в приемной комиссии еще одно рабочее место. Поэтому у абитуриентов и их близких будет возможность прямого общения с руководителем филиала.

Кроме того, в ivent-зоне гостям можно будет почитать книгу, выпить кофе, поиграть в шахматы и другие настольные игры, а также пообщаться со студентами Президентской академии. Отдельно проработана фотозона – трибуна Президентской академии, и заявлен бесплатный экскурсионный маршрут «Коридоры власти» по уникальному зданию бывшей Высшей партийной школы с показом раритетных экспонатов: от зеркала, вывезенного из Ипатьевского дома, до горельефа «Ленин и Свердлов» предположительно авторства великого Эрнста Неизвестного.

С 1 июня двери приемной комиссии Уральского института управления будут открыты семь дней в неделю. Только на очную форму обучения в бакалавриате «приемке» УИУ предстоит набрать до 18 августа 605 человек по всем трем направлениям обучения (государственное и муниципальное управление, экономика и менеджмент, право и безопасность). Из них бюджетных мест – 95. Каждый новый договор будет отмечен торжественным закрашиванием одного камня брусчатки перед зданием института – этот ритуал проведет сам будущий студент Президентской академии.

Стоит заметить, что в течение лета вплоть до окончания приема документов на очный бакалавриат в Приемной комиссии УИУ РАНХиГС запланировано проведение серии мастер-классов и творческих встреч с лучшими педагогами и учеными института, знаменитыми выпускниками и партнерами филиала Президентской академии в Екатеринбурге.