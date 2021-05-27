В Екатеринбурге пенсионер избил вора, угнавшего его велосипед, и попал под «уголовку»

Пострадавший, позарившийся на чужое имущество, в прошлом уже был не в ладах с законом Фото: Павел КЛОКОВ

В Екатеринбурге 64-летний пенсионер сильно избил воришку, пытавшегося украсть у него велосипед. Инцидент произошел 25 мая в частном доме пенсионера на улице Павловской.

- Пенсионер днем находился дома, когда увидел, что на территории его участка находятся двое мужчин. Один из них в этот момент пытался украсть его велосипед. Пенсионер взял в руки топор, стоявший у дома, и бросился за вором, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

Оседлать Stels велоугонщик не успел. Пенсионер настиг его и начал бить обухом топора по спине и голове. Также один удар он нанес в ногу. Пенсионер остановился только когда веловор упал. После этого он бросился за вторым мужчиной, но не успел его догнать.

Поняв, что избитый велоугонщик получил серьезные травмы, пенсионер сам вызвал скорую. Врачи констатировали у 39-летнего мужчины множественные переломы ребер, ушиб головного мозга, а также перелом основания черепа. В прошлом он был судим по двум статьям УК - за кражу, а также за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенном из хулиганских побуждений. Также он сознался в краже велосипеда.

С учетом тяжести полученных пострадавшим травм, на пенсионера возбудили уголовное дело по второй части статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия». В ближайшее ему выберут меру пресечения.