В Нижнем Тагиле снизилось число семей, нуждающихся в собственном жилье

В докладе мэра отмечается, что очередь на получение квартир продвигается медленно Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнем Тагиле на 7% снизилось число семей, нуждающихся в собственном жилье, если сравнивать с показателями прошлых лет. В 2019 году таких семей в городе было 2.4 тысячи, а вот к 1 января 2021 года их количество составило 2.2 тысячи. Однако в докладе мэра Владислава Пинаева отмечается, что очередь на получение квартир продвигается медленно. Об этом пишет местное издание TagilCity.

- С 2017 по 2020 годы в Нижнем Тагиле жильем было обеспечено 1,4 тысячи семей за счет местного, областного и федерального бюджетов. Квартиры получили очередники по договору социального найма, ветераны ВОВ, многодетные и молодые семьи, переселенцы из аварийного жилья, - говорится в докладе.

Планируется, что в следующие три года свои квартиры получат 823 семьи, из них 123 относятся к категории льготников. Владислав Пинаев отмечает, что городская администрация направляет списки нуждающихся в жилье граждан в правительство региона ежегодно.