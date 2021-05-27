Оставил свои вещи на месте преступления: жителя Невьянска осудили за убийство собутыльника

Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Невьянске 32-летний молодой человек отправится в тюрьму за убийство своего собутыльника. Инцидент произошел в октябре 2020 года. Тогда парень выпивал вместе со своим 72-летним знакомым. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт, парень в гневе схватился за нож и ударил им своего оппонента в область шеи. Рана оказалась смертельной, и пострадавший умер на месте происшествия. Злоумышленник пытался скрыться, однако случайно оставил свои вещи в квартире, по ним его и вычислили.

- Осужденный «погорел» на своей болоньевой курточке, которую он оставил в квартире, а вместе с ней и свой сотовый телефон, а также фрагмент бумаги с написанными на нем номерами телефонов его родственников и знакомых, - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Собранных улик оказалось достаточно, чтобы признать уральца виновным. По решению суда он проведет в колонии строгого режима восемь лет.