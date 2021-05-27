В Екатеринбурге по улице 8 марта временно перестанут ходить трамваи

Ограничения движения затронут сразу несколько маршрутов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге временно приостановят движение трамваев на перекрестке улиц 8 марта и Авиационной. С полуночи 29 мая до пяти утра 31 мая здесь будут ремонтировать пути, речь идет об участке от улиц Фрунзе до Фучика.

- Движение трамваев от конечных станции «Вторчермет» и «Керамическая» сохраняется до конечной станции «метро Ботаническая», - уточняют в ЕМУП «Гортранс».

Ограничения движения затронут сразу несколько маршрутов, среди них следующие номера: 1, 4, 14, 15, 25, 27, 34.