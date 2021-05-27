Нуждается в медицинской помощи: в Екатеринбурге пропала 97-летняя пенсионерка

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «Прорыв» разыскивают 97-летнюю Спорынину Зою Семеновну. Пожилая женщина вышла из дома в микрорайоне ЖБИ и пропала. С 26 мая от нее нет никаких вестей. Пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

- Приметы пропавшей: рост 155 сантиметров, среднее телосложение, голубые глаза, седые волосы, - сообщают поисковики.

В момент исчезновения Зоя Семеновна была одета в ветровку голубого цвета, белую футболку с синими якорями, юбку черного цвета, белые босоножки, на голове голубой платок. С собой у нее была черная сумка.

Если вы знаете, где может находиться пропавшая пенсионерка, сообщите руководителю отряда «Прорыв» Наталии по номеру 89000440220.