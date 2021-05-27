В Кировграде молодого человека будут судить за ограбление школьника

Благодаря неравнодушным гражданам, удалось задержать грабителя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировграде будут судить молодого человека, который ограбил двух подростков. Инцидент произошел еще 16 апреля. Тогда двое 13-летних подростков шли из школы, в этот момент к ним подошел парень и попросил их дать ему телефон, чтобы позвонить. После того, как злоумышленник получил гаджет, он попытался скрыться, не реагируя на крики школьников.

- Преследуя скрывающегося обидчика, дети привлекли к себе внимание. Благодаря неравнодушным гражданам, удалось задержать грабителя. Выходивший из подъезда дома мужчина догнал его и удерживал до приезда стражей порядка, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Подозреваемым оказался 28-летний житель Верхнего Тагила, которого уже судили за кражи и угоны. Во время досмотра в его кармане и нашли похищенный телефон. Теперь мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.