Крупный бизнес Свердловской области вдвое увеличил объем средств на счетах в ВТБ

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае

Наиболее существенно изменились суммы на счетах компаний крупного бизнеса – этот показатель вырос более чем в 2 раза и по данным на конец квартала составил 42,7 млрд рублей. Общий объем средств юридических лиц Свердловской области на счетах и депозитах в ВТБ по итогам трех месяцев 2021 года – 70,6 млрд рублей (+51% к показателю начала года), в том числе предприятий среднего и малого бизнеса – 27,9 млрд рублей.

В портфеле средств частных клиентов, который на конец квартала составил 110,6 млрд рублей, продолжает расти доля инвестиционных продуктов — на эти инструменты приходится 47,2 млрд рублей (+8%), или почти 43% портфеля.

Объем кредитов физических и юридических лиц ВТБ в регионе превысил 208,8 млрд рублей, за квартал он вырос на 5%. В розничном кредитном портфеле традиционно основной объем займов приходится на ипотеку – 66,5 млрд из 119,4 млрд рублей. В первом квартале банк выдал жителям Среднего Урала свыше 2,3 тысяч жилищных кредитов на общую сумму порядка 5,8 млрд рублей.

ВТБ продолжает активную работу в рамках государственной программы льготной ипотеки: за первый квартал банк предоставил на Среднем Урале порядка 650 жилищных займов на общую сумму 1,7 млрд рублей, в апреле-мае – еще более 460 кредитов на 1,2 млрд рублей. В целом с момента запуска госпрограммы ВТБ выдал свердловчанам более 3 тысяч льготных ипотечных кредитов на новостройки на 8 млрд рублей. Напомним, что с 17 мая ВТБ поменял условия по ипотеке с господдержкой. Для клиентов с первоначальным взносом от 20% ставка составляет теперь 5,6% годовых при выборе сервиса «Экспресс-проект» (планировочное решение для ремонта и обустройства) или при сумме кредита от 5 млн рублей в Свердловской области и 5,7% для остальных случаев.

Активно развивается и потребительское кредитование: продажи кредитов наличными ВТБ в регионе за январь-март достигли 6,5 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37%.

Корпоративный кредитный портфель банка по итогам квартала составил 89,3 млрд рублей (+5%). Среди предприятий среднего и малого бизнеса наибольшие доли в портфеле приходятся на компании сферы торговли и строительный сектор.

Также в первом квартале банк продолжил активную работу по реализации программ государственной поддержки среднего и малого бизнеса в Свердловской области. В январе-марте ВТБ заключил с компаниями региона в данном сегменте свыше 50 соглашений на общую сумму около 700 млн рублей в рамках госпрограмм с Министерством экономического развития в рамках Постановления Правительства РФ №1764 и программы кредитования на восстановление предпринимательской деятельности ФОТ 3.0.

«Банк начал год с хорошим темпом роста по всем ключевым направлениям деятельности. Мы приложим все усилия, чтобы нарастить позитивную динамику. В наших ближайших планах – улучшение всех операционных показателей и развитие бесшовного омниканального взаимодействия с клиентами как в цифровых каналах, так и в физической сети банка. В частности, мы планируем открытие первого на Среднем Урале инновационного офиса нового формата, в котором технологические новинки помогут нам предложить клиентам максимально персонализированный подход в обслуживании», - отметил управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов.