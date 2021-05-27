В Екатеринбургской городской Думе прошло заседание Медицинской фракции

Фото: социальные сети Алексея Вихарева

В заседании участвовала Екатерина Сибирцева, заместитель Главы города по социальным вопросам, которая поддержала работу фракции. С ней депутаты обсудили создание совместной рабочей группы с тем, чтобы включить и сотрудников администрации.

Депутаты отчитались и о своей работе. Например, в ближайших планах Алексея Вихарева — приобретение стерилизатора, комплекса «Диамант», цифрового рентгеновского аппарата. На всё нужно больше 3 миллионов рублей. Помимо этого приобретены скамейки и урны для территории онкодиспансера, их должны установить через неделю.

Депутаты по предложению областного Минздрава готовы войти в областной общественный совет, чтобы объединить всех и решать медицинские проблемы общими усилиями.

Фонд святой Екатерины выступил с идеей, как упростить сбор средств на помощь больницам – создать фонд «Помощи и содействия учреждениям здравоохранения», что существенно облегчит задачу желающим пожертвовать посильную сумму.

- В Орджоникидзевском районе больше 1000 коммерческих организаций, со многими я уже встречался. Отклик хороший. Кто-то готов дать 10 тысяч, кому-то не жалко на благое дело и 100. Но всем нужен удобный и понятный механизм перевода. Пока же, выставляем счета по старинке, — отметил Алексей Вихарев. — Конечно, я сам трачу на помощь не один миллион личных денег, но всех при всём желании обогреть не смогу. Да, за счёт федеральных программ можно приобрести томограф или построить новый корпус, но всегда останутся вопросы комфорта пребывания горожан. Те же лавочки, урны, удобные кровати или новое оборудование. Поэтому и хочу подключить все возможные силы и ресурсы для комплексного решения проблем. Так в нашей стране было много раз. Когда наваливались всем миром на сложную задачу, она решалась.