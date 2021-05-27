1 июня в Свердловской области откроются 866 лагерей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области к работе в лагерях не допустят сотрудников не привитых от коронавируса. Об этом рассказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. Кроме того, обязательным будет ПЦР-тестирование.

- На сегодняшний день из 17 тысяч работников, задействованных в первой смене летней оздоровительной кампании, более 10 тысяч привиты. Остальные имеют антитела, - рассказал министр.

Оздоровительная кампания в этом году пройдет масштабнее, чем в прошлом. Планируется, что в этом году отдыхать в лагеря поедут около 400 тысяч детей. 1 июня в Свердловской области откроются 866 лагерей. Всего в первом месяце лета начнут работу 1 227 лагерей.