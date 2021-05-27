В Екатеринбурге запретят парковку на улице Шарташской

Новые дорожные знаки повысят пропускную способность улицы Шарташской Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге водителям запретят парковаться еще на одной улице. Новые знаки появятся на улице Шарташской. Оставлять машины нельзя будет на проезжей части от дома под номером четыре до участка дороги на Луначарского и Мамина-Сибиряка.

- Специалисты учли мнение жителей уральской столицы, неоднократно обращавшихся в Администрацию города Екатеринбурга с вопросом об обеспечении пропускной способности транспортных артерий, - отметили в пресс-службе мэрии.

Вскоре на указанном участке установят знаки «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».