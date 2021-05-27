Что почитать: список любимых книг по версии свердловчан

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Жители Среднего Урала чаще всего скачивают в интернете литературу по саморазвитию и психологии. В этом году они уже прочитали онлайн более 4000 книг. Каждое третье произведение прослушали в аудиоформате. Информация была получена на основе анализа обезличенных данных сервиса «МегаФон Книги».

Любимый день для чтения в нашем регионе - пятница. Меньше всего проводят время за книгами в понедельник. В среднем за месяц интернет-активный житель области тратит на электронные книги порядка 200 рублей. Большую часть литературы загружают женщины - они в 2 раза обгоняют мужчин. Чаще других за чтением на смартфоне проводят время дамы 33 и 38 лет, среди противоположного пола любителям литературы обычно 34-36-лет.

В среднем один пользователь сервиса читает две книги в месяц. Самым активным читателем стала 31-летняя жительница, которая уже загрузила на смартфон 127 произведений с начала года.

Топ самых читаемых книг региона:

1. «Подсознание может всё!» (Джон Кехо)

2. «Богатый папа, бедный папа» (Роберт Кийосаки)

3. «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» (Джо Диспенза)

4. «Ни Сы. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед» (Джен Синсеро)

5. «Любовь к себе. 50 способов повысить самооценку» (Анастасия Залога)

Наиболее читаемым среди художественных произведений стал роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Среди современных отечественных авторов наиболее популярны Андрей Васильев, Борис Акунин, Елена Звездная, Вероника Мелан, Татьяна Полякова и Анна Гаврилова.

«Свердловская область занимает первое место среди регионов Урала и входит в топ-10 субъектов РФ по интересу населения к онлайн-литературе. Возглавляют общероссийский рейтинг москвичи, петербуржцы и самарцы. Впереди сезон отпусков – уверена, что многие свердловчане проведут его, читая книги в своем смартфоне», - добавила директор МегаФона в Свердловской области Инна Джур.