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Общество27 мая 2021 13:21

В Екатеринбурге госавтоинспекторы поймали водителя с канализационными люками в багажнике

Водитель заверил, что перевозил их по просьбе знакомых
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Чкаловском районе Екатеринбурга на улице Санаторной сегодня ночью, 27 мая, госавтоинспекторы остановили каршеринговый Volkswagen Polo. Сотрудники ДПС стали осматривать автомобиль и нашли в багажнике четыре канализационных люка. Управлявший машиной 35-летний мужчина заверил, что перевезти их его попросили знакомые.

- Металлические части были явно сняты с городских водопроводных колодцев. Стоит заметить, что кражи крышек канализационных люков не только наносят ущерб городскому хозяйству, но и создают реальную опасность для транспортных средств, а также граждан, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Мужчину доставили в дежурную часть отдела полиции № 12 для разбирательства. Крышки полицейские изъяли, а машину передали лизинговой компании. Сейчас полицейские устанавливают других людей причастных к инциденту и выясняют, откуда были похищены люки.