В Лесном женщина, не умеющая контролировать себя после выпивки, убила ножом деверя

Женщина ударила бывшего родственника ножом в грудь. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В закрытом городе Лесном состоялся суд над 36-летней местной жительницей. Ее признали виновной в убийстве брата своего бывшего мужа. Преступление она совершила 1 ноября 2020 года, когда, будучи пьяной, начала выяснять отношения с бывшим родственником.

- На почве ссоры женщина вооружилась хозяйственно-бытовым ножом и причинила им своему оппоненту ранение в область груди, - уточняют в СУ СКР по Свердловской области. - От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия.

Суд приговорил женщину к 7 годам колонии общего режима. Родственники женщины рассказали сыщикам уголовного розыска, что незадолго до убийства она стала злоупотреблять спиртным.

- И если, когда она находилась в трезвом виде, она была совершенно спокойная, то в подпитии в нее как будто «дьявол вселялся», - передает слова близких женщины Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - В таком состоянии, образно пояснили хорошо знающие женщину люди, «если ее погладишь против шерсти, то критику она воспринимала в штыки и запросто могла накинуться» на своего обидчика. Именно это и произошло в тот день, ставший для потерпевшего роковым.