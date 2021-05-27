В Екатеринбурге STENOGRAFFIA принимает заявки от горожан, которые хотят преобразить свой двор

Екатеринбург уже давно славится большим количеством стритарта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге STENOGRAFFIA запускает новый проект и принимает заявки от горожан, которые хотят преобразить свой двор. Планируется, что среди предложенных территорий будут выбраны четыре, в которых 11 июля распишут стены, устроят мастер-классы и концерты участников Ural Music Night.

- Этим проектом мы даем людям возможность изменить город в лучшую сторону, начиная со своего двора. Мы объединяемся с крутыми командами Екатеринбурга, чтобы напомнить людям: ответственность за территорию не заканчивается за порогом наших квартир. Каждый может созидать красоту, а мы лишь даем инструменты и показываем, как это можно сделать, активно вовлекая жителей домов, - рассказала инициатор проекта Анна Клец.

Все заявки будут оцениваться оргкомитетом фестиваля и специалистами из архитектурного бюро «Плотинка». Жители отобранных дворов будут принимать активное участие в создании арт-объектов, элементов благоустройства и проявлять себя в различных сферах.

- Наполнение мероприятий будет зависеть от людей, которые проживают во дворах, - отмечают в STENOGRAFFIA.

При отборе организаторы будут уделять особое внимание инициативным людям, которые отразят в заявке большое желание участвовать. Заявки принимаются до 6 июня. Результаты будут объявлены 16 июня.

Задать вопросы организаторам проекта можно по адресу: hello@stenograffia.ru, в группе STENOGRAFFIA Вконтакте или по телефону 371-51-93.