УБРиР расширил программу лояльности по карте школьника

Фото: предоставлено Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР)

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил бонусную программу карты школьника. Это дебетовая карта, которая выпускается бесплатно и привязывается к основному счету родителя. В пилотном режиме УБРиР совместно с международной образовательной компанией «ЯКласс», резидентом кластера информационных технологий Фонда «Сколково» и общероссийским информационным проектом «Где мои дети» будет сотрудничать с несколькими школами Волгограда и Челябинской области.

Одними из последних карты школьника получили ученики и их родители из нескольких школ Волгограда и Челябинской области. Для них банк подготовил подарок. Старшеклассникам лицея №12 и школы №92 Волгограда, школы № 45 Златоуста, школы №9 Аши, школы №1 Сима и лицея №35 Челябинска будет предоставлен бесплатный доступ к проекту «ЯКласс» на месяц (с 25 мая по 25 июня). «ЯКласс» предоставляет доступ к более чем 1,6 триллиона заданий, в том числе, материалам для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, а также контрольным и проверочным работам.

Кроме того для всех держателей карт школьника УБРиР в Волгограде, а их там около 700 человек, банк бесплатно предоставляет подписку на два месяца на сервис «Где мои дети» (Find My Kids). Это приложение для современных родителей: GPS-трекер и анализ активности ребенка, экстренная связь, баланс экранного времени и развивающие задания для детей. Все подробности можно посмотреть здесь.

- Мы посмотрим, насколько эти предложения окажутся релевантными для наших клиентов. Если спрос будет большим, мы будем принимать решение о расширении списка школ и городов участников в новой программе лояльности по карте школьника. Сейчас мы тестируем разные варианты бонусной системы, активно работаем с партнерами, чтобы сделать продукт максимально удобным и востребованным, — отметила Юлия Капустик, управляющий менеджер бизнес-блока внедрения омниканальных продаж УБРиР.

- Умение обращаться с деньгами — один из важных навыков для современных детей, таким образом партнерство с УБРиР вполне соотносится с миссией нашей компании — помогать родителям воспитывать счастливых и любознательных людей. Мы рады возможности развивать и наши сервисы и работать с разными аудиториями, и рассчитываем на синергетический эффект от партнерства, — рассказала Анна Копытова, CBDO компании «Где мои дети».

- Весной этого года «ЯКласс» провёл ряд исследований по финансовой грамотности школьников. Результаты показали, что 67 % учащихся 7-11 классов активно используют банковские карты, как обычные, так и специальные детские. При этом финансовую грамотность в школах изучают всего 25 % опрошенных, хотя этот предмет стабильно входит в список интересных для учащихся дисциплин. Поэтому инициатива УБРиР отвечает запросам школьников и помогает формировать финансовую осознанность среди подрастающего поколения — прокомментировал Андрей Илингин, директор «ЯКласс» в России.

За последний год банк выпустил более 20 тысяч карт школьника. Напомним, по ней начисляется кешбэк 1% за все траты и до 10% за покупки в категориях товаров для детей.