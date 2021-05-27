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Общество27 мая 2021 11:02

После жалоб на неизвестных, требующих деньги за проход на пляж у «Рамады», возбудили уголовное дело

Деньги за вход требовали на двух спорных лесных участках, арендованных компанией «Содружество»
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Деньги за вход требовали на двух спорных лесных участках, арендованных компанией «Содружество»

Деньги за вход требовали на двух спорных лесных участках, арендованных компанией «Содружество»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

После жалоб жителей Екатеринбурга на неизвестных, требующих деньги за проход на пляж у «Рамады», возбудили уголовное дело по статье «самоуправство». Неизвестные незаконно ограничивали проход к водоему с 15 по 25 мая 2021 года. По данным прокуратуры, деньги за вход требовали с горожан, приехавших позагорать и искупаться, на двух спорных лесных участках, переданных в аренду некоммерческой организации «Содружество».

- Необходимо отметить, что в ходе предыдущих проверок органами прокуратуры, в том числе, в судебном порядке, неоднократно принимались меры к арендатору в связи с ненадлежащим исполнением заключенных договоров аренды, невнесением обязательных платежей за пользование лесными участками, захламлением территории отходами, обустройстве незаконных ограничительных элементов, - отметили в прокуратуре Свердловской области.

Очистили от свалок лес и убрали шлагбаум арендаторы только после вмешательства надзорного ведомства. Кроме того, между региональным Минприроды и организацией заключено соглашение, согласно которому компания должна выплатить все задолженности за аренду лесных участков.

В прокуратуре дали указание сотрудникам полиции проанализировать собранные материалы и принять решение. Кроме того, в ведомстве проконтролируют расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство), которое завели из-за незаконного требования денег за вхзод на пляж.