В Екатеринбурге директора компании осудили за кражу 5 миллионов у фонда поддержки малого предпринимательства

Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил Владимира Кривоногова к двум годам лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге директора компании «Империя Красоты» осудили за кражу 5 миллионов у областного фонда поддержки малого предпринимательства. Владимир Кривоногов признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество совершенном группой лиц с использованием своего служебного положения в особо крупном размере). Директор компании с сентября по ноябрь 2013 года предоставлял в фонд поддельные документы.

- В частности, им представлены документы о понесенных ООО «Империя Красоты» расходах на производство инновационного продукта - бизнес -проекта по разработке программно-технического комплекса аудиовизуальной обработки текстовых данных. После перечисления Свердловским областным фондом поддержки малого предпринимательства денежных средств в размере 5 миллионов рублей, он их похитил, потратив на иные цели, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил Владимира Кривоногова к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с него материальный ущерб в размере пяти миллионов рублей. Уголовное дело в отношении соучастников Владимира Кривоногова сейчас расследуется.

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