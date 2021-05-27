Фото: sinara-development.ru

В Екатеринбурге показали финальный проект Дворца водных видов спорта объекта Всемирных студенческих игр-2023. Бассейны, раздевалки, холлы, пресс-центр, кафе и другие помещения комплекса будут выполнены в светлых синих, белых и голубых тонах. Планируется, что здание отстроят к зиме, и в нем уже начнутся отделочные работы.

- Все металлоконструкции Дворца водных видов спорта смонтированы на 90%. Наша задача - подготовить объект к зиме и с наступлением холодов приступить к отделочным работам и устройству бассейнов. Мы вышли на крейсерскую скорость и уверены в успехе, - рассказал генеральный директор компании-генподрядчика «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

Фото: департамент информационной политики

Напомним, что Деревня Универсиады разместится на юго-востоке Екатеринбурга. Главной достопримечательностью Деревни станет Дворец водных видов спорта, предназначенный для проведения тренировочных занятий и спортивных соревнований российского и международного уровня по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию.