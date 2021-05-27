Мэр Екатеринбурга поручил ускорить ремонт Бебелевского моста

Ремонт моста на Бебеля должны закончить к 4 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга объехал дорожные объекты, на которых идет ремонт и рассказал о ходе работ на своей странице в Instagram. В первую очередь Алексей Орлов отметил, что дал поручение открыть мост на улице Бебеля на 10 дней раньше срока. Планируется, что ремонт путепровода закончат к 4 июля.

Также глава города рассказал, как обстоят дела на других ремонтируемых участках. Так, например, он заверил, что автомобильное движение по Макаровскому мосту запустят в конце октября, а мост на Блюхера сразу после него - 1 сентября.

- Калиновский мост во время реконструкции мы полностью не будем закрывать. Очень надеемся, что к юбилею Екатеринбурга в 2023 году новая развязка будет построена. Кроме того, на улице Никонова у нас планируется новая полноценная четырехполосная магистраль, - написал Алексей Орлов.

По поводу ремонта улиц мэр также отчитался перед горожанами после объезда и рассказал, что на Викулова попался нерадивый подрядчик.

- Будем отправлять ему претензию. Держу вопрос на личном контроле, - отметил глава города.

На Металлургов тем временем, по словам мэра, вскоре отстроят новую улицу и установят автобусные остановки. А к концу июля рабочие планируют закончить ремонт улицы Фурманова.

Алексей Орлов также отметил, что такие объезды будут регулярными и следующий состоится через неделю.