Более 16 тысяч деревьев высадят работники СвЖД в 2021 году

Фото: предоставлено СвЖД

Более 16 тыс. деревьев высадят работники Свердловской железной дороги весной 2021 года в рамках субботников и экологических акций. Основной объем работ по озеленению будет выполнен в мае в ходе «Всероссийских дней посадки леса».

Во время проведения акции железнодорожники, не занятые в эти дни в основном производственном процессе, совместно с сотрудниками местных лесхозов участвуют в посадке деревьев в лесных массивах в окрестностях городов Верещагино, Чусового, Нижнего Тагила, Серова, Сургута и др.

Ранее более 250 деревьев и кустарников работники магистрали высадили на территории железнодорожных предприятий в ходе экологических субботников «Зеленая Весна». Кроме того, были разбиты газоны и обустроены цветочные клумбы на участках общей площадью свыше 7,2 тыс. кв. метров. В мероприятиях приняли участие более 8 тыс. железнодорожников.

Фото: предоставлено СвЖД

ОАО «РЖД» традиционно поддерживает экологические проекты, в том числе субботники, позволяя сотрудникам компании на практике проявить заботу о благополучии окружающей среды. Участие в различных волонтерских мероприятиях не только помогает решать конкретные задачи, но и способствует повышению уровня экологической культуры, позволяет каждому человеку внести личный вклад в сохранение природы.

Работники Свердловской магистрали в рамках федеральных экологических программ «Зеленая Весна» и «Зеленая Россия» ежегодно выходят на уборку мусора в парках и скверах, приводят в порядок служебно-технические здания и производственные площадки. Особое внимание уделяется очистке от бытового мусора и несанкционированных свалок полосы отвода железной дороги.

С 2016 года Свердловская железная дорога принимает участие в международной акции «Час Земли» (проект Всемирного фонда дикой природы). С целью привлечения внимания к проблемам окружающей среды, в последнюю субботу марта на один час отключается архитектурно-художественная подсветка и дополнительное освещение вокзалов и административных зданий магистрали.