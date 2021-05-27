В Екатеринбурге Volkswagen сбил девятилетнего мальчика, переходящего дорогу на красный

Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

В Екатеринбурге накануне вечером, 26 мая, Volkswagen Golf сбил девятилетнего мальчика, переходящего дорогу на красный. ДТП произошло в 17: 50 на улице Декабристов, 5.

- Водитель пояснил, что завершал проезд перекрестка улиц Декабристов - Мичурина на зеленый сигнал светофора, двигался по ул. Декабристов со скоростью примерно 20 км/ч, в это время неожиданно с левой стороны на транспортное средства набежал ребенок, удар пришелся левым зеркалом заднего вида, - рассказали в отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга.

Бригада скорой помощи доставила ребенка в 9 ДМБ. Медики диагностировали мальчику ушиб правой щеки.

Сотрудники ГИБДД установили, что стаж управления автомобилем у 53-летнего водителя составляет 7 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

- Госавтоинспекция призывает родителей ежедневно напоминать детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения и мер безопасности при переходе дороги. Кроме этого, взрослые должны постоянно демонстрировать подрастающему поколению положительный пример грамотных участников дорожного движения, - добавили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

По данным ГИБДД с начала года в Екатеринбурге зарегистрировано 41 ДТП с детьми. В них по собственной неосторожности травмировались 25 несовершеннолетних, 1 ребенок погиб. Основная причина таких происшествий - переход проезжей части в неположенном месте и на запрещающий сигнал светофора.