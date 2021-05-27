Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высоко оценил уровень модернизации ЕВРАЗ НТМК

Фото: предоставлено Евраз

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с рабочим визитом посетил ЕВРАЗ НТМК. Вместе с вице-президентом, руководителем дивизиона «Урал» Денисом Новоженовым он побывал на доменной печи № 6, в конвертерном и колесобандажном цехах.

Домну № 6 задули в День металлурга 2020 год, на ней уже выпущено более двух миллионов тонн чугуна после реконструкции, что выше плановых показателей. Вместе с домной № 7 они образуют самый экологически чистый доменный комплекс в Европе. На модернизацию печей было направлено около $370 млн. На новых печах установлены мощные системы аспирации, которые обеспечивают высокий уровень очистки воздуха. Домны также потребляют меньше кокса, соответственно, снижены выбросы углекислого газа.

Фото: предоставлено Евраз

После посещения доменного цеха Евгений Куйвашев направился в конвертерный цех, где наблюдал процесс выплавки стали. В цехе проводится реконструкция машины непрерывного литья заготовок № 1, что позволит увеличить объем производства стальной заготовки до 1 млн тонн в год. Она будет использоваться, в том числе, и для нового производства железнодорожных колес «Аллегро», которое ЕВРАЗ и РЕЙЛ СЕРВИС строят в особой экономической зоне «Титановая долина».

Фото: предоставлено Евраз

В колесобандажном цехе Евгений Владимирович увидел производство железнодорожных колес и участок их механической обработки. В 2020 году на ЕВРАЗ НТМК была запущена шестая автоматизированная линия по производству колес. В настоящее время готовится к реализации проект по строительству третьей линии выходного контроля качества колес.

- Минувший 2020 год стал серьезным испытанием для всех, и промышленники не стали исключением. Но мы выстояли, и сегодня вместе успешно преодолеваем трудности. Предприятия ЕВРАЗа в Свердловской области динамично развиваются, модернизируются, осваивают новые виды продукции и выходят на новые объёмы производства. Это — залог социального развития наших городов и залог благополучия уральцев, - отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Фото: предоставлено Евраз

- ЕВРАЗ ежегодно вкладывает значительные средства в инвестиционные проекты. В первую очередь, мы выбираем проекты модернизации и развития производства, которые не только поддерживают наши позиции на рынке, но и помогают снизить нагрузку на окружающую среду, - отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона "Урал" Денис Новоженов.