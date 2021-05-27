В Екатеринбурге отец с ребенком в машине влетел в стоявший на светофоре Lexus

Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

В Екатеринбурге, на 40 лет Комсомола, 32 сегодня ночью, 27 мая, в серьезной аварии пострадал девятилетний мальчик. ДТП произошло, когда они вместе с папой на машине Nissan Almera возвращались домой из Верхней Пышмы, где были в гостях. Мужчина отвлекся на сына, который находился на заднем пассажирском сиденье и влетел в стоявший на светофоре Lexus.

- По предварительной информации, водитель автомашины Nissan Almera, двигаясь по дублеру Сибирского тракта со стороны автодороги ЕКАД в сторону 40 лет Комсомола, не обеспечил постоянный контроль за дорожным движением и допустил столкновение со стоящей на запрещающий сигнал светофора автомашиной Lexus 350, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Обе автомашины получили значительные механические повреждения. Ребенка с травмами различной степени тяжести и перелом основания черепа госпитализировали в 9 ГДКБ. За его жизнь сейчас борются врачи. Водитель и пассажир Lexus не пострадали.

В ГИБДД выяснили, что отец ребенка 1982 года рождения, водитель Nissan Almera ездит за рулем 14 лет. Для установления причин и обстоятельств аварии на место происшествия выезжал следователь специализированного отдела по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области.