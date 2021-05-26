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Общество26 мая 2021 19:46

Центр Екатеринбурга и микрорайон Новокольцовский свяжет скоростной трамвай

О создании концепции рассказал заместитель губернатора Сергей Швиндт
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Проект реализуют после того, как завершится застройка будущих объектов универсиады

Проект реализуют после того, как завершится застройка будущих объектов универсиады

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центр Екатеринбурга и микрорайон Новокольцовский, где расположен аэропорт «Кольцово» и строится Деревня Универсиады, могут соединить трамвайным сообщением. О создании подобной концепции рассказал заместитель губернатора Сергей Швиндт. Речь идет о запуске скоростного трамвая. Скорее всего, проект реализуют после того, как завершится застройка будущих объектов всемирных студенческих игр.

- К тому времени как здесь появятся новые жилые кварталы, корпуса УрФУ, точки приложения труда, мы планируем решить вопрос связности этого района с другими территориями города, - отметил Сергей Швиндт.

Напомним, недавно стало известно, что строительством трамвайной ветки из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму займутся московские инвесторы. Объем инвестиций в проект составит порядка 1,9 миллиарда рублей.