Центр Екатеринбурга и микрорайон Новокольцовский свяжет скоростной трамвай

Проект реализуют после того, как завершится застройка будущих объектов универсиады Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центр Екатеринбурга и микрорайон Новокольцовский, где расположен аэропорт «Кольцово» и строится Деревня Универсиады, могут соединить трамвайным сообщением. О создании подобной концепции рассказал заместитель губернатора Сергей Швиндт. Речь идет о запуске скоростного трамвая. Скорее всего, проект реализуют после того, как завершится застройка будущих объектов всемирных студенческих игр.

- К тому времени как здесь появятся новые жилые кварталы, корпуса УрФУ, точки приложения труда, мы планируем решить вопрос связности этого района с другими территориями города, - отметил Сергей Швиндт.

Напомним, недавно стало известно, что строительством трамвайной ветки из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму займутся московские инвесторы. Объем инвестиций в проект составит порядка 1,9 миллиарда рублей.