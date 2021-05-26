В Екатеринбурге будут судить мужчину, совершившего два неудачных налета на офис микрозаймов

Мужчине предъявили обвинение по двум статьям: «Кража» и «Разбой» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить молодого человека, который совершил два неудачных налета на офис микрозаймов. Первый раз мужчина пришел в отделение 20 февраля 2020 года. Угрожая сотруднику ножом, он потребовал отдать ему деньги из кассы, но ему сообщили, что для открытия ящика необходимо как минимум одна минута. Злоумышленник пытался самостоятельно вскрыть замок, но у него ничего не получилось, и он сбежал.

- Через месяц мужчина повторил свою попытку. Причем в той же самой организации. Как ни странно, но история повторилась вплоть до мелочей: нападавший попытался открыть кассу, но не смог. Второй раз ему пришлось снова ретироваться без добычи, - рассказывают в УМВД России по Екатеринбургу.

После этого мужчина решил поменять тактику похищения денег. Он пришел в гости к своей знакомой, и пока она отвлеклась, вытащил из ее сумочки 13 тысяч рублей.

Мужчине предъявили обвинение по двум статьям: «Кража» и «Разбой». Уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд.