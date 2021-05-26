Жители Екатеринбурга смогут пройти бесплатный медосмотр в ТРЦ «Мега»

Горожане смогут пройти медосмотр в рамках национального проекта «Демография» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге торгово-развлекательный центр «Мега» 29 мая станет площадкой для проведения акции «День здоровья». Горожане смогут пройти здесь бесплатный медосмотр в рамках национального проекта «Демография», целью которого является раннее выявление основных факторов риска развития различных заболеваний.

- В этот день с 11:00 до 19:00 каждый желающий сможет проконсультироваться с терапевтом, стоматологом, офтальмологом и рядом узких специалистов, сдать тест на ВИЧ, а также получить советы по другим медицинским вопросам, - говорится в приказе Минздрава Свердловской области.

Прием будут вести специалисты из нескольких медицинских учреждений города. Среди них городской центр медицинской профилактики, областной онкологический диспансер, стоматологическая поликлиника и другие.