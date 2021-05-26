В Екатеринбурге разыскивают пропавшего 14-летнего подростка

Фото: поисковый отряд «Прорыв»

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «Прорыв» разыскивают 14-летнего Кирилла Григорьева. Подросток вышел из дома в Кировском районе 26 мая и не вернулся.

- Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы, - сообщают добровольцы.

На момент пропажи был одет в поло желтого цвета, штаны цвета хаки, кроссовки темного цвета, с собой у него был рюкзак черно-зеленого цвета с рисунком, черную ветровку.

Розыском пропавшего ребенка занимается отдел полиции № 13. Если вы знаете, где находится Кирилл Григорьев, сообщите по телефону 8(343)356-42-13 либо 102 (02). Также сообщить информацию о подростке можно руководителю отряда Наталии по номеру 89000440220.