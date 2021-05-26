В Екатеринбурге 40-летняя женщина поверила мошенникам и отдала им миллион рублей

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 40-летняя местная жительница лишилась миллиона рублей после звонка телефонных мошенников. Женщина обратилась в полицию и рассказала, что накануне с ней связались неизвестные, имеющие код московских номеров. Они убедили ее в том, что на ее имя собираются оформить крупный кредит в размере 800 тысяч рублей. Чтобы убедить жертву в правдивости опасности, ей позвонил человек, представившийся полицейским.

- Следуя инструкциям злоумышленников, гражданка оформила кредит на сумму миллион рублей, после чего через банкомат в сотовом салоне перевела 790 тысяч на указанные счета. На следующий день женщина лишилась еще 250 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности мошенников, которые обманули доверчивую женщину.