Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 мая 2021 17:32

В Екатеринбурге 40-летняя женщина поверила мошенникам и отдала им миллион рублей

Аферисты представлялись сотрудниками банками и силовиками
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 40-летняя местная жительница лишилась миллиона рублей после звонка телефонных мошенников. Женщина обратилась в полицию и рассказала, что накануне с ней связались неизвестные, имеющие код московских номеров. Они убедили ее в том, что на ее имя собираются оформить крупный кредит в размере 800 тысяч рублей. Чтобы убедить жертву в правдивости опасности, ей позвонил человек, представившийся полицейским.

- Следуя инструкциям злоумышленников, гражданка оформила кредит на сумму миллион рублей, после чего через банкомат в сотовом салоне перевела 790 тысяч на указанные счета. На следующий день женщина лишилась еще 250 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности мошенников, которые обманули доверчивую женщину.