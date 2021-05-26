Жаркая погода в Свердловской области резко сменится заморозками

В регионе в ближайшие дни сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жара в Свердловской области резко сменится заморозками. По сообщениям Уральского Гидрометцентра, в регионе в ночные часы 27 и 28 мая ожидается снижение температуры воздуха и почвы от 0 до –2 градусов по Цельсию. Объявлено штормовое предупреждение.

- Примечательно, что в дневное время в Екатеринбурге сохранится теплая погода: столбики термометров поднимутся до 25 градусов. Средняя температура в регионе составит +15 градусов, - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Также в регионе в ближайшие дни сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность: 4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале. Напомним, минувшей ночью в регион пришла первая в сезоне гроза, после нее температура воздуха ощутимо понизилась.