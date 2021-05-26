Водоемы Свердловской области признали непригодными для купания

Установившаяся на Урале жара привела жителей на водоемы Фото: Павел КЛОКОВ

Установившаяся на Урале жара привела жителей на водоемы, после чего роспотребнадзор по Свердловской области проверил водоемы региона и выяснил, что купаться в акваториях местных прудов и рек небезопасно. Использование водного объекта для таких целей возможно только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. На предстоящий сезон заявок на такое заключение не поступало.

- Отобрано и исследовано 22 пробы на санитарно-химические показатели, 10 из них не соответствуют установленным нормативам, 6 проб из 25 на микробиологические показатели неудовлетворительные, все пробы на паразитологические показатели соответствуют гигиеническим нормативам, - сообщают в роспотребнадзоре по Свердловской области.

На основании вышеизложенного, на территории Свердловской области отсутствуют организованные зоны рекреации для купания в водных объектах, соответствующие требованиям санитарного законодательства.